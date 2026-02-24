Американские хоккеистки отказались от встречи с Трампом после его скандальной шутки

Олимпийские чемпионки из США по хоккею отказались от приглашения Дональда Трампа на его ежегодное обращение к Конгрессу. Как сообщили в Федерации хоккея США, спортсменки не смогут присутствовать из-за заранее запланированных академических и профессиональных обязательств.
Приглашение было направлено обеим золотым сборным, однако его принятие оказалось под вопросом после того, как Трамп в шутку заявил, что ему «придётся звать и девушек, иначе он, вероятно, столкнулся бы с импичментом».
Реакция игроков, рассмеявшихся на это замечание, вызвала широкое обсуждение в сети, где многие сочли шутку оскорбительной.
В федерации подчеркнули, что, несмотря на отсутствие на мероприятии, спортсменки благодарны за признание их достижений. Ранее Трамп также разместил в соцсетях видео, созданное ИИ, где он обыгрывает канадцев в хоккей, что добавило напряжённости в обсуждениях.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.