Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 24 февраля 2026

— Переменная облачность, ветер юго-восточный, северо-восточный с переходом днем на северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью −24…-29, при прояснении −33…-38, днем −15…-20, при облачной погоде −22…-27, в северных и верхнеленских районах ночью −33…-38, в пониженных формах рельефа −40…-45, днем −19…-24, местами до −30, — рассказывают синоптики.