Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 24 февраля 2026

До −17 градусов и небольшой снег ожидается в Иркутске 24 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 24 февраля, увы, не порадует. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, в городе будет на 7−16 градусов ниже климатической нормы.

Прогноз погоды в Иркутске на 24 февраля 2026.

Ожидается переменная облачность, днем столбик термометра покажет −15…-17 градусов, после захода солнца похолодает до −24…-26. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью до 5−10 метров в секунду.

Осадки в Иркутске 24 февраля 2026.

Небольшой снег пройдет не только в областном центре, но и в большинстве районов Приангарья.

— Переменная облачность, ветер юго-восточный, северо-восточный с переходом днем на северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью −24…-29, при прояснении −33…-38, днем −15…-20, при облачной погоде −22…-27, в северных и верхнеленских районах ночью −33…-38, в пониженных формах рельефа −40…-45, днем −19…-24, местами до −30, — рассказывают синоптики.

Вот что обещает погода в Иркутске 24 февраля 2026.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что корги по кличке Рио умер на руках у хозяйки из-за халатности ветеринаров. Чтобы наказать виновных, семья обратилась в суд. Подробности здесь.