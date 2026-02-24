Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 24 февраля 2026

Погода в Иркутске 24 февраля, увы, не порадует. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, в городе будет на 7−16 градусов ниже климатической нормы.
Прогноз погоды в Иркутске на 24 февраля 2026.
Ожидается переменная облачность, днем столбик термометра покажет −15…-17 градусов, после захода солнца похолодает до −24…-26. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью до 5−10 метров в секунду.
Осадки в Иркутске 24 февраля 2026.
Небольшой снег пройдет не только в областном центре, но и в большинстве районов Приангарья.
— Переменная облачность, ветер юго-восточный, северо-восточный с переходом днем на северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью −24…-29, при прояснении −33…-38, днем −15…-20, при облачной погоде −22…-27, в северных и верхнеленских районах ночью −33…-38, в пониженных формах рельефа −40…-45, днем −19…-24, местами до −30, — рассказывают синоптики.
Вот что обещает погода в Иркутске 24 февраля 2026.
