«Белый кит» из Владивостока поедет в Красноярск в начале лета

Приморский краевой театр кукол летом отправится в Красноярск на четвёртый межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол Урала, Сибири и Дальнего Востока «Сибирь. TERRA MAGICA». Фестиваль пройдёт с 30 мая по 3 июня. Об участии приморцев сообщило Министерство культуры и архивного дела края.
Зрителям в Красноярске покажут спектакль «Белый кит» (16+), который в региональном правительстве называют одной из лучших постановок приморского театра кукол. Это философская история о человеке и природе, об ответственности за свои поступки и о том, к чему приводит стремление подчинить себе стихию. Постановка рассчитана в первую очередь на подростков и взрослых зрителей.
Театр прошёл отбор экспертного совета фестиваля и готовится представить приморскую сцену в числе коллективов из разных регионов страны. По данным организаторов, в афише «Сибирь. TERRA MAGICA» заявлены спектакли театров кукол Урала, Сибири и Дальнего Востока, всего в конкурсную программу включили двенадцать работ из нескольких городов.
«Белый кит» уже показывали за пределами края: в 2025 году спектакль увидели зрители Тулы — показ прошёл в рамках федерального проекта «Большие гастроли» Министерства культуры России. По информации организаторов гастролей, постановка получила тёплый приём и собрала хорошие отзывы публики.
Фестиваль-конкурс «Сибирь. TERRA MAGICA» в Красноярске задуман как площадка для встречи кукольных театров из разных регионов и обмена опытом. В течение нескольких дней в городе пройдут конкурсные показы, творческие встречи и другие события для зрителей и профессионального сообщества.