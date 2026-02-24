«Белый кит» из Владивостока поедет в Красноярск в начале лета

Зрителям в Красноярске покажут спектакль «Белый кит» (16+), который в региональном правительстве называют одной из лучших постановок приморского театра кукол. Это философская история о человеке и природе, об ответственности за свои поступки и о том, к чему приводит стремление подчинить себе стихию. Постановка рассчитана в первую очередь на подростков и взрослых зрителей.