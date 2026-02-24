Гуменник считает, что иностранные спортсмены ждут возвращения россиян

На Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе выступили 13 российских спортсменов. Международный союз конькобежцев (ISU) не допускает фигуристов из России до международных соревнований. Россиянам разрешили выступить только в одиночном катании в квалификации к Олимпиаде, которая прошла в сентябре прошлого года в Пекине. Гуменник и Аделия Петросян стали победителями соревнований и отобрались на Игры.