Гуменник считает, что иностранные спортсмены ждут возвращения россиян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Иностранные спортсмены ждут возвращения россиян на международные старты. Об этом ТАСС рассказал участник Олимпиады 2026 года фигурист Петр Гуменник.
Гуменник занял 6-е место на Олимпиаде в Италии.
«Да, все ждут», — ответил Гуменник на вопрос корреспондента ТАСС о том, ждут ли, по его мнению, зарубежные спортсмены возвращения россиян на международные старты.
На Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе выступили 13 российских спортсменов. Международный союз конькобежцев (ISU) не допускает фигуристов из России до международных соревнований. Россиянам разрешили выступить только в одиночном катании в квалификации к Олимпиаде, которая прошла в сентябре прошлого года в Пекине. Гуменник и Аделия Петросян стали победителями соревнований и отобрались на Игры.