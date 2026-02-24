«Спартак» пригласил призера Олимпиады Филиппова на матч РПЛ с «Акроном»

Встреча состоится 9 марта в Москве. Филиппов является болельщиком «Спартака».
«Пригласили на матч “Спартака” с “Акроном”. Может быть, не получится, и я уже приеду чуть позже, ближе к лету. За “Спартак” болею с детства, особенно не было других вариантов. Привезу медаль на игру», — сказал Филиппов.
Ранее в Федерации альпинизма России сообщили ТАСС, что Филиппов примет участие в чемпионате Европы, который пройдет с 4 по 8 марта в Азербайджане.
