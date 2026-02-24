Ричмонд
«Спартак» пригласил призера Олимпиады Филиппова на матч РПЛ с «Акроном»

По словам ски-альпиниста, он с детства болеет за красно-белых.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» пригласил серебряного призера Олимпиады ски-альпиниста Никиту Филиппова на матч Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном». Об этом Филиппов рассказал журналистам.

Встреча состоится 9 марта в Москве. Филиппов является болельщиком «Спартака».

«Пригласили на матч “Спартака” с “Акроном”. Может быть, не получится, и я уже приеду чуть позже, ближе к лету. За “Спартак” болею с детства, особенно не было других вариантов. Привезу медаль на игру», — сказал Филиппов.

Ранее в Федерации альпинизма России сообщили ТАСС, что Филиппов примет участие в чемпионате Европы, который пройдет с 4 по 8 марта в Азербайджане.

