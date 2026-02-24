На Камчатку в 2026 году в рамках госпрограммы планируют привлечь 15 педагогов

Федеральная программа «Земский учитель» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Она стартовала в 2020 году. Ключевая цель программы — обеспечить педагогическими кадрами образовательные организации, расположенные в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек, а также в закрытых административно-территориальных образованиях вне зависимости от численности населения.