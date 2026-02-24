На Камчатку в 2026 году в рамках госпрограммы планируют привлечь 15 педагогов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 февраля. /ТАСС/. Порядка 15 педагогов планируют привлечь в шесть муниципалитетов Камчатского края в рамках госпрограммы «Земский учитель» в 2026 году. По прибытии на Камчатку они получат выплату в размере 2 млн рублей, сообщили ТАСС в краевом правительстве.
«В 2026 году на Камчатке открыты вакансии для “земских” учителей в шести районах и округах Камчатского края, всего планируется привлечь 15 педагогов», — рассказали в правительстве Камчатского края.
Там добавили, что участие в госпрограмме предполагает предоставление прибывшим учителям единовременной выплаты в размере 2 млн рублей. В 2026 году для педагогов, желающих принять участие в госпрограмме, открыты вакансии учителей математики, русского языка, литературы, физики и педагогов начальных классов.
Федеральная программа «Земский учитель» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Она стартовала в 2020 году. Ключевая цель программы — обеспечить педагогическими кадрами образовательные организации, расположенные в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек, а также в закрытых административно-территориальных образованиях вне зависимости от численности населения.