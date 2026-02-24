Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анарбеков получил первый номер «Кайрата»

Главный вратарь «Кайрата» и молодежной сборной Казахстана Темирлан Анарбеков официально стал первым номером алматинского футбольного клуба, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

23 февраля в своих официальных социальных сетях клуб представил данные по обновленному составу и смене игровых номеров у ряда лидеров.

Как видим, 22-летний голкипер Темирлан Анарбеков официально отказался от № 77. В клубе отмечают, что первый номер для него — это символ доверия и статуса основного вратаря.

Однако некоторые фанаты не оценили в комментариях такую «рокировку» в клубе.

«Анарбеков очень органично смотрелся с двумя семерками», — поностальгировали фанаты голкипера.

Уже 28 февраля в Астане пройдет матч за Суперкубок Казахстана между «Кайратом» и «Тоболом».

А футзальный «Кайрат» встретился 23 февраля с испанской «Картахеной».