Анарбеков получил первый номер «Кайрата»

23 февраля в своих официальных социальных сетях клуб представил данные по обновленному составу и смене игровых номеров у ряда лидеров.
Как видим, 22-летний голкипер Темирлан Анарбеков официально отказался от № 77. В клубе отмечают, что первый номер для него — это символ доверия и статуса основного вратаря.
Однако некоторые фанаты не оценили в комментариях такую «рокировку» в клубе.
«Анарбеков очень органично смотрелся с двумя семерками», — поностальгировали фанаты голкипера.
Уже 28 февраля в Астане пройдет матч за Суперкубок Казахстана между «Кайратом» и «Тоболом».
А футзальный «Кайрат» встретился 23 февраля с испанской «Картахеной».