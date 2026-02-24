Ричмонд
Развожаев: над акваторией в Севастополе сбито несколько воздушных целей

Губернатор Севастополя Развожаев написал, что во время отражения атаки ВСУ на город удалось избежать повреждения гражданских объектов.

Источник: Аргументы и факты

Не менее семи вражеских воздушных целей, по предварительным данным, былы сбиты российскими военными в ходе отражения над морской акваторией в Севастополе, сообщил глава города Михаил Развожаев.

Сначала губернатор написал о трёх таких уничтоженных объектах. Затем он написал о большем количестве целей, нейтрализованных силами противовоздушной обороны.

«По предварительной информации, сбито семь воздушных целей в районе Северной стороны над морем», — отметил Развожаев в своём Telegram-канале.

Глава города уточнил, что, согласно информации спасательной службы, удалось избежать повреждения гражданских объектов. Губернатор также проинформировал, что в последние дни ВСУ используют для ударов по городу беспилотные летательные аппараты, начинённые металлическими шариками.

Он призвал сохранять спокойствие. Позже Развожаев добавил, что объявленный в Севастополе режим воздушной тревоги отменён.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ сообщило, что с 20:00 до 23:00 по московскому времени над рядом российских регионов средства противовоздушной обороны обезвредили 24 украинских беспилотных летательных аппарата. По информации ведомства, над акваторией Черного моря военные сбили девять БПЛА, над Белгородской областью — семь, над Краснодарским краем — шесть, над Республикой Крым и Азовским морем — по одному.

