Развожаев: над акваторией в Севастополе сбито несколько воздушных целей

Не менее семи вражеских воздушных целей, по предварительным данным, былы сбиты российскими военными в ходе отражения над морской акваторией в Севастополе, сообщил глава города Михаил Развожаев.
Сначала губернатор написал о трёх таких уничтоженных объектах. Затем он написал о большем количестве целей, нейтрализованных силами противовоздушной обороны.
«По предварительной информации, сбито семь воздушных целей в районе Северной стороны над морем», — отметил Развожаев в своём Telegram-канале.
Глава города уточнил, что, согласно информации спасательной службы, удалось избежать повреждения гражданских объектов. Губернатор также проинформировал, что в последние дни ВСУ используют для ударов по городу беспилотные летательные аппараты, начинённые металлическими шариками.
Он призвал сохранять спокойствие. Позже Развожаев добавил, что объявленный в Севастополе режим воздушной тревоги отменён.
Напомним, ранее Министерство обороны РФ сообщило, что с 20:00 до 23:00 по московскому времени над рядом российских регионов средства противовоздушной обороны обезвредили 24 украинских беспилотных летательных аппарата. По информации ведомства, над акваторией Черного моря военные сбили девять БПЛА, над Белгородской областью — семь, над Краснодарским краем — шесть, над Республикой Крым и Азовским морем — по одному.