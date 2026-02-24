Во Владивостоке после рейда в ТЦ на Луговой выдворят двух мигрантов

Во Владивостоке после рейда в торговом центре на площади Луговой суд назначил штрафы трём гражданам Узбекистана, двоих из них выдворят из России, а пока поместили в центр временного содержания в Артёме. Об этом сообщил Telegram-канал «Полиция Приморья».
По данным ведомства, инспекторы по вопросам миграции вместе с уголовным розыском и Центром по противодействию экстремизму при поддержке Росгвардии проверили торговый центр на площади Луговой, где на четвёртом этаже работает много юридических фирм и посредников, помогающих иностранцам с документами и билетами. Проверка была направлена на поиск нарушений правил миграционного учёта, въезда в Россию и режима пребывания иностранных граждан.
Всего полицейские просмотрели документы 60 иностранных граждан. Троих приезжих из Республики Узбекистан в возрасте от 21 до 48 лет доставили в управление по вопросам миграции для дальнейшего разбирательства.
На этих людей составили протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ — за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию или режима пребывания (проживания) в стране. Им назначили административные штрафы, а двоим дополнительно определили наказание в виде выдворения за пределы России. До исполнения решения суда они находятся в Центре временного содержания иностранных граждан в Артёме.