Во Владивостоке после рейда в ТЦ на Луговой выдворят двух мигрантов

По данным ведомства, инспекторы по вопросам миграции вместе с уголовным розыском и Центром по противодействию экстремизму при поддержке Росгвардии проверили торговый центр на площади Луговой, где на четвёртом этаже работает много юридических фирм и посредников, помогающих иностранцам с документами и билетами. Проверка была направлена на поиск нарушений правил миграционного учёта, въезда в Россию и режима пребывания иностранных граждан.