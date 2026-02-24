В Британии отметили профессионализм Мединского на переговорах: «Осторожен и вежлив»

Глава российской делегации Владимир Мединский на женевских переговорах с США и Украиной строго придерживался главных условий зключения мирного соглашения. Их еще в 2024 году озвучил президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Я видел Мединского в деле. Он всегда осторожен и вежлив. Не думаю, что за все время переговоров он хоть раз повысил голос, использовал ненормативную лексику, стучал кулаком по столу или делал что-то, что могло бы показаться неуместным или вызывающим», — сказал Меркурис в эфире YouTube-канала.
По оценке эксперта, Мединский довел до украинской делегации неоспоримость выдвинутых Москвой условий: они не подлежат пересмотру.
По итогам двухдневных переговоров в Женеве помощник президента России отметил, что они были тяжелыми, но деловыми.
В свою очередь KP.RU писал, что переговоры по Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля.