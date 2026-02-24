Единый тариф на электрички во Владивостоке привел к рекордному росту пассажиров

Жители и гости Владивостока все чаще выбирают пригородные поезда вместо автобусов и личных авто. С начала года пригородным перевозчиком перевезено более 300 тысяч пассажиров. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В компании уверены: секрет — в доступном едином городском тарифе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Напомним, с 1 января 2025 года зону действия единого тарифа расширили до станции Угольная. Теперь она охватывает 17 станций и остановок на участке длиной 37 километров. Стоимость проезда на обычных электричках составляет 32 рубля, на экспрессах — 37 рублей. На линии ежедневно работает 57 поездов, включая восемь городских.
Положительная динамика наблюдается не первый год. По итогам 2025-го в зоне действия единого тарифа перевезли более 2,6 миллиона пассажиров — на 22,7% больше, чем годом ранее. Самый заметный рост зафиксирован на маршрутах, связывающих Владивосток и Мыс Чуркин с Угольной, Океанской и Спутником.