Единый тариф на электрички во Владивостоке привел к рекордному росту пассажиров

Жители и гости Владивостока все чаще выбирают пригородные поезда вместо автобусов и личных авто. С начала года пригородным перевозчиком перевезено более 300 тысяч пассажиров. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В компании уверены: секрет — в доступном едином городском тарифе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».