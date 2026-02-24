Гуменник рассказал, что по-максимуму впитывал все впечатления на Олимпиаде

«Наверное, прокат произвольной, — ответил Гуменник на вопрос о самом ярком впечатлении Олимпиады. — Впитывал по-максимуму все впечатления. Я был немножко удивлен, думал, что, если сделаю все элементы чисто, меня будут переполнять эмоции. Но на самом деле я остался спокоен».