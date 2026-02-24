Ричмонд
Гуменник рассказал, что по-максимуму впитывал все впечатления на Олимпиаде

Фигурист занял шестое место в мужском одиночном катании.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник по-максимуму впитывал все впечатления от участия в Олимпиаде. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

«Наверное, прокат произвольной, — ответил Гуменник на вопрос о самом ярком впечатлении Олимпиады. — Впитывал по-максимуму все впечатления. Я был немножко удивлен, думал, что, если сделаю все элементы чисто, меня будут переполнять эмоции. Но на самом деле я остался спокоен».

«Своим выступлением доволен. Сделал, что мог. К чему готовился, то и показал», — добавил фигурист.

Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.