Париж запретил американскому послу Кушнеру встречаться с французскими министрами

Посол Соединенных Штатов во Франции Чарльз Кушнер не явился во французский МИД, куда его вызвали из-за комментариев о смерти ультраправого активиста Квентина Деранка. Теперь ему запретят «прямой доступ» к членам французского правительства, сообщил в понедельник, 23 февраля, портал France24.
— Столкнувшись с этим очевидным непониманием основных требований, предъявляемых к миссии посла, которая предполагает представление своей страны, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро потребовал, чтобы ему больше не разрешали прямой доступ к членам французского правительства, — заявили во внешнеполитическом ведомстве Франции.
МИД допустил, что американский посол все же выполнит свою миссию и прибудет на набережную Кэ д’Орсэ для переговоров, которые необходимы для «сглаживания раздражений, которые неизбежно возникают в ходе 250-летней дружбы».
20 февраля французский президент Эммануэль Макрон предложил премьер-министру Италии Джоржии Мелони не лезть во внутренние политические дела Франции. Таким образом он отреагировал на ее соболезнования по поводу смерти Квентина Деранка.
Он погиб от ударов по голове во время потасовки около университета в Лионе, где проходила конференция с участием евродепутата от «Непокоренной Франции» Римы Хассан.