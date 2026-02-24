Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филиппов рассказал, что желал больше медалей Олимпиады российским спортсменам

Ски-альпинист стал единственным россиянином, завоевавшим награду в Италии.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады ски-альпинист Никита Филиппов желал больше наград российским спортсменам на Играх в Италии. Об этом Филиппов рассказал журналистам.

Филиппов стал единственным россиянином, завоевавшим награду. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступили 13 российских атлетов.

«Тот факт, что я единственный вернулся с медалью, добавляет ей ценности. Это уникальное событие. Хотелось, чтобы наши взяли больше медалей, но раз так вышло, рад быть медаленосцем», — сказал Филиппов.

Филиппову 23 года, он также является 23-кратным чемпионом России в дисциплинах ски-альпинизма. В январе россиянин занял третье место на этапах Кубка мира во Франции и Испании в спринте.