Эксперт объяснила, почему невыгодно брать отпуск в марте

«При зарплате 80 тысяч рублей в марте стоимость рабочего дня составит 3 809,5 рублей, а одного отпускного дня 2 730 рублей. Разрыв составит 1 079,5 рубля, что на 401 рубль меньше, чем, например в феврале (1480,5 рублей)», — сказала Финогенова.