Эксперт объяснила, почему невыгодно брать отпуск в марте

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Отпуск в марте будет невыгодным, поскольку разница в стоимости рабочего дня и отпускного будет довольно большой, рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
«При зарплате 80 тысяч рублей в марте стоимость рабочего дня составит 3 809,5 рублей, а одного отпускного дня 2 730 рублей. Разрыв составит 1 079,5 рубля, что на 401 рубль меньше, чем, например в феврале (1480,5 рублей)», — сказала Финогенова.
Она поделилась, что для повышения размеров отпускных выплат лучше включать в отпуск выходные дни, поскольку каждый из них оплачивается.