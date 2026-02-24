Ричмонд
ФСБ задержала жителя Приморья, работавшего на украинскую разведку

Мужчина передавал через мессенджер данные об оборонных объектах региона.

Источник: PrimaMedia.ru

ФСБ задержала в Приморье гражданина, подозреваемого в передаче секретной информации украинской разведке, об этом сообщается в официальном ТГ-канале (18+) Антитеррористической комиссии региона.

«Подозреваемый работал на ГУР Министерства обороны Украины. Через мессенджер ТГ передавал врагам данные об объектах оборонного комплекса Приморья и инфраструктуру железнодорожных путей», — говорится в сообщении.

После задержания он признал вину и начал сотрудничать со следствием. Его действия квалифицированы по статье 275 УК РФ — «Государственная измена», максимальное наказание по которой — пожизненное заключение. Расследование продолжается.

Напомним, в преддверии массовых мероприятий антитеррористическая комиссия Приморья приняла решение о переводе всех оперативных служб в режим повышенной готовности.