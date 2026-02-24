Эксперт посоветовал простую технику дыхания, которая помогает бороться со стрессом

Если накрывает паническая атака, Кривега советует технику заземления: найти вокруг пять видимых объектов, четыре тактильных ощущения, три звука, два запаха и один вкус. Это возвращает в реальность. При сильной тревоге помогает телесная разрядка — быстрая ходьба, силовые движения или даже возможность прокричаться. А для системной работы с напряжением она рекомендует психотерапию и дневник эмоций.