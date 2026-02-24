Ричмонд
Эксперт посоветовал простую технику дыхания, которая помогает бороться со стрессом

Психолог Кривега: Дыхание диафрагмой поможет справиться со стрессом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Врач-реаниматолог и психолог Мария Кривега рассказала NEWS.ru, как быстро успокоиться в момент волнения и снизить напряжение без лекарств.

— В периоды стресса лучше всего использовать технику квадратного дыхания: вдох — пауза — выдох — пауза, каждый этап по четыре секунды. Повторяйте три-пять минут. Важно дышать диафрагмой, чтобы живот расширялся на вдохе. Это снижает частоту сердечных сокращений и убирает симпатическую активацию, — объяснила специалист.

Если накрывает паническая атака, Кривега советует технику заземления: найти вокруг пять видимых объектов, четыре тактильных ощущения, три звука, два запаха и один вкус. Это возвращает в реальность. При сильной тревоге помогает телесная разрядка — быстрая ходьба, силовые движения или даже возможность прокричаться. А для системной работы с напряжением она рекомендует психотерапию и дневник эмоций.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что девочка, которая родилась с огромными пальцами, теперь может ходить.