Депутат Свищев предложил рассматривать обращения ветеранов СВО не дольше 10 дней

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Дмитрий Свищев предложил ввести в стране лимит в 10 дней на срок рассмотрения обращений от ветеранов специальной военной операции в различные инстанции, при этом должна быть введена система «одного окна». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе депутата.
«Пока федеральные чиновники спорят, можно ли отвечать за 14 дней, некоторые регионы уже отвечают за 15, а в отдельных случаях — за 20. Мы предлагаем прекратить эту торговлю, ориентироваться на лучшие практики и установить принципиально новый, понятный каждому защитнику стандарт: 10 дней на любой ответ участнику СВО. И не просто сократить сроки, а соединить это с системой “одного окна”, чтобы человек вообще забыл дорогу по инстанциям. Наши ребята заслужили не бюрократические дискуссии, а реально работающий механизм заботы. Если регионы справляются за 15 дней, значит, федеральный центр обязан работать быстрее», — заявил Свищев.
По мнению депутата, семья участника СВО не должна сталкиваться с лишней бюрократией, стоять в очередях и долго ждать. Свищев отметил, что некоторые регионы уже установили у себя сроки рассмотрения обращений от бойцов, однако эта практика пока не закреплена и не имеет единого федерального стандарта.
«Государство обязано быть для героев не бюрократическим барьером, а надежным тылом. Без очередей, без отписок, без формализма. Время защитников должно измеряться не днями ожидания в коридорах, а годами мирной, достойной жизни. Прошу руководство каждого региона лично принять участие в реализации этого предложения и проконтролировать его реализацию», — добавил Свищев.