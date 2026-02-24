Депутат Свищев предложил рассматривать обращения ветеранов СВО не дольше 10 дней

«Пока федеральные чиновники спорят, можно ли отвечать за 14 дней, некоторые регионы уже отвечают за 15, а в отдельных случаях — за 20. Мы предлагаем прекратить эту торговлю, ориентироваться на лучшие практики и установить принципиально новый, понятный каждому защитнику стандарт: 10 дней на любой ответ участнику СВО. И не просто сократить сроки, а соединить это с системой “одного окна”, чтобы человек вообще забыл дорогу по инстанциям. Наши ребята заслужили не бюрократические дискуссии, а реально работающий механизм заботы. Если регионы справляются за 15 дней, значит, федеральный центр обязан работать быстрее», — заявил Свищев.