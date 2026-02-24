Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Свищев предложил рассматривать обращения ветеранов СВО не дольше 10 дней

По мнению парламентария, семья участника специальной военной операции не должна сталкиваться с лишней бюрократией, стоять в очередях и долго ждать.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Дмитрий Свищев предложил ввести в стране лимит в 10 дней на срок рассмотрения обращений от ветеранов специальной военной операции в различные инстанции, при этом должна быть введена система «одного окна». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе депутата.

«Пока федеральные чиновники спорят, можно ли отвечать за 14 дней, некоторые регионы уже отвечают за 15, а в отдельных случаях — за 20. Мы предлагаем прекратить эту торговлю, ориентироваться на лучшие практики и установить принципиально новый, понятный каждому защитнику стандарт: 10 дней на любой ответ участнику СВО. И не просто сократить сроки, а соединить это с системой “одного окна”, чтобы человек вообще забыл дорогу по инстанциям. Наши ребята заслужили не бюрократические дискуссии, а реально работающий механизм заботы. Если регионы справляются за 15 дней, значит, федеральный центр обязан работать быстрее», — заявил Свищев.

По мнению депутата, семья участника СВО не должна сталкиваться с лишней бюрократией, стоять в очередях и долго ждать. Свищев отметил, что некоторые регионы уже установили у себя сроки рассмотрения обращений от бойцов, однако эта практика пока не закреплена и не имеет единого федерального стандарта.

«Государство обязано быть для героев не бюрократическим барьером, а надежным тылом. Без очередей, без отписок, без формализма. Время защитников должно измеряться не днями ожидания в коридорах, а годами мирной, достойной жизни. Прошу руководство каждого региона лично принять участие в реализации этого предложения и проконтролировать его реализацию», — добавил Свищев.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше