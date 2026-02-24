Ричмонд
Трамп опубликовал ИИ-видео, в котором забрасывает шайбы в ворота канадцев

Американский лидер Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social сгенерированное нейросетью видео, в котором он в составе сборной США забрасывает шайбы в ворота канадцев. Публикация появилась после финала Олимпиады в Италии.

Источник: Life.ru

Трамп опубликовал ИИ-видео, в котором забрасывает шайбы в ворота канадцев. Видео © Truth Social / Donald J. Trump.

На видео президент США забивает шайбы в ворота соперника и вступает в жёсткую борьбу с игроками канадской команды. В отдельных эпизодах он толкает их, валит на лёд и наносит удары. Ролик завершается победой сборной США.

«Поздравляем нашу великолепную сборную США по хоккею! Они завоевали золото! Вау!» — написал республиканец в Truth Social.

Напомним, сборная США по хоккею стала олимпийским чемпионом, обыграв в финале команду Канады со счётом 2:1. Встреча завершилась в овертайме. В составе победителей шайбы забросили Мэтт Болди (7-я минута) и Джек Хьюз (62). У канадцев отличился Кейл Макар (39). Для американцев это золото стало третьим в истории и первым с 1980 года, когда они сенсационно обыграли сборную СССР, а затем и Финляндию. Также США выигрывали Олимпиаду в 1960 году.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

