В Приморье развернут новую систему поддержки студенческих семей: от жилья до яслей в вузе

Эта работа является частью реализации поручений главы государства. Президент Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости совершенствования системы помощи студентам, имеющим семьи, что задало вектор для региональных и федеральных инициатив.
На сегодняшний день в университетах Приморья уже действует комплекс мер, направленных на поддержку таких семей. Помимо решения жилищного вопроса, активно развивается инфраструктура ухода за детьми: открываются и расширяются комнаты матери и ребенка, позволяющие молодым родителям оставлять малышей под присмотром на время учебных пар. Кроме того, практикуется оказание единовременной материальной помощи от учебных заведений, а также перевод студенток, родивших в период обучения, с контрактной формы на бюджетную.
Руководитель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев пояснил важность нововведений. По словам парламентария, инициатива исходила от самих обучающихся, и законодатели отреагировали на этот запрос, закрепив право молодых семей на отдельное жилье в общежитиях. Он уточнил, что системная работа в этом направлении уже дает результаты: по стране функционирует более 250 специализированных комнат для матерей с детьми, и их количество будет увеличено до тысячи в ближайшую пятилетку. Также депутат отметил наличие 922 консультационных центров в вузах, где студенческим семьям помогают решать различные вопросы — от перевода на бюджет до получения финансовой поддержки при рождении ребенка.
Дополнительную финансовую поддержку молодым родителям обеспечивает и краевое правительство. В Приморье с начала 2026 года была увеличена ежемесячная выплата для студентов очной формы обучения (как вузов, так и ссузов), ставших родителями. Теперь ее размер составляет 15 тысяч рублей, и она доступна всем студентам вне зависимости от уровня дохода семьи. Главное условие для получения выплаты — своевременная постановка на учет в женской консультации. Эта временная мера поддержки будет действовать до конца 2028 года.