Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье развернут новую систему поддержки студенческих семей: от жилья до яслей в вузе

ВЛАДИВОСТОК, 24 февраля, ФедералПресс. С осени 2026 года в системе высшего образования Приморья вступают в силу новые правила распределения жилого фонда. Приоритетное право на получение отдельных комнат в студенческих общежитиях будет предоставлено молодым семьям, где оба супруга (или один родитель с ребенком) являются обучающимися. Данная норма станет результатом принятия федерального закона, инициированного партией «Единая Россия» и одобренного Госдумой в финальном, третьем чтении. Ожидается, что уже в сентябре 2026 года вузы региона начнут предоставлять семейные блоки и отдельные помещения парам с детьми.

Источник: Аргументы и факты

Эта работа является частью реализации поручений главы государства. Президент Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости совершенствования системы помощи студентам, имеющим семьи, что задало вектор для региональных и федеральных инициатив.

На сегодняшний день в университетах Приморья уже действует комплекс мер, направленных на поддержку таких семей. Помимо решения жилищного вопроса, активно развивается инфраструктура ухода за детьми: открываются и расширяются комнаты матери и ребенка, позволяющие молодым родителям оставлять малышей под присмотром на время учебных пар. Кроме того, практикуется оказание единовременной материальной помощи от учебных заведений, а также перевод студенток, родивших в период обучения, с контрактной формы на бюджетную.

Руководитель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев пояснил важность нововведений. По словам парламентария, инициатива исходила от самих обучающихся, и законодатели отреагировали на этот запрос, закрепив право молодых семей на отдельное жилье в общежитиях. Он уточнил, что системная работа в этом направлении уже дает результаты: по стране функционирует более 250 специализированных комнат для матерей с детьми, и их количество будет увеличено до тысячи в ближайшую пятилетку. Также депутат отметил наличие 922 консультационных центров в вузах, где студенческим семьям помогают решать различные вопросы — от перевода на бюджет до получения финансовой поддержки при рождении ребенка.

Дополнительную финансовую поддержку молодым родителям обеспечивает и краевое правительство. В Приморье с начала 2026 года была увеличена ежемесячная выплата для студентов очной формы обучения (как вузов, так и ссузов), ставших родителями. Теперь ее размер составляет 15 тысяч рублей, и она доступна всем студентам вне зависимости от уровня дохода семьи. Главное условие для получения выплаты — своевременная постановка на учет в женской консультации. Эта временная мера поддержки будет действовать до конца 2028 года.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше