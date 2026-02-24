Ричмонд
Побег заключенных в Мексике: подельники сидельцев обстреляли тюрьму во время беспорядков

В Мексике во время беспорядков из тюрьмы сбежали 23 заключенных.

Источник: Комсомольская правда

Не менее 23 человек совершили побег из региональной тюрьмы в городе Пуэрто-Вальярта во время беспорядков в Мексике. Об этом сообщил секретарь общественной безопасности штата Халиско Хуан Пабло Эрнандес.

«На данный момент информация, которая имеется при проверке, — это 23 человека, лишенных свободы, которые находятся в бегах. Соответствующие оповещения направлены федеральным властям для их поимки», — цитирует секретаря телеканал NMas.

Эрнандес отметил, что побег стал возможным после того, как подельники заключённых обстреляли тюрьму. Затем они с помощью автомобиля снесли ворота, проникнув на территорию. Во время перестрелки в тюрьме погиб один из охранников учреждения.

Ранее KP.RU сообщал о ликвидации в Мексике главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. После его смерти члены картеля начали устраивать массовые беспорядки. Жителям Мексики рекомендовали оставаться дома.