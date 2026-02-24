Ричмонд
В России обновили перечень жизненно необходимых препаратов: добавили восемь новых лекарств

Фармаколог Петров: в РФ обновили перечень жизненно необходимых лекарств.

Источник: Комсомольская правда

В России начал действовать актуализированный список жизненно важных лекарств. По словам главного внештатного клинического фармаколога Минздрава РФ Владимира Петрова, теперь в перечне ЖНВЛП на восемь препаратов больше.

«Восемь новых лекарственных препаратов пополнят российский перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) с 24 февраля 2026 года», — сказал эксперт для РИА Новости.

В список ЖНВЛП добавили современные препараты: таргетные средства против рака груди, легкого и простаты, иммуноонкологический препарат, лекарства для терапии анемии при редких патологиях крови, компонент схемы лечения устойчивого туберкулеза, стимулятор лейкопоэза и отечественный иммуномодулятор.

Петров уточнил, что расширение перечня ЖНВЛП влечет за собой государственное регулирование стоимости: предельные цены производителей и наценки посредников теперь будут под контролем.

До этого глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов анонсировал обновленный перечень жизненно важных лекарств.