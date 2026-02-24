Российский ученый раскрыл поразительный факт о дне океана

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Одну тысячную процента дна океана человек видел своими глазами за более чем 80 лет исследований с использованием подводных аппаратов, рассказал РИА Новости глава Лаборатории донной фауны океана Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, доктор биологических наук Андрей Гебрук.
«Я как подводный наблюдатель очень хорошо знаю этот аспект проблемы. Пока ты что-то не увидел своими глазами, ты не можешь говорить о том, что ты это явление изучил. Огромное количество открытий в нашей науке за последние десятилетия произошли именно в сфере, когда мы имели какое-то представление вслепую, а потом оказывались на дне в этих условиях, видели эту “картину жизни” своими глазами и наши представления менялись. Если бы меня раньше спросили (о том, какой процент дна океана человек видел своими глазами — ред.), я бы сказал где-то 1%. Оказалось, одна тысячная процента. И меня эта цифра поразила», — сказал Гебрук.
Он отметил, что визуальные исследования дна Мирового океана с использованием подводных аппаратов ведутся с 1960-х годов.