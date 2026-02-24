Российский ученый раскрыл поразительный факт о дне океана

«Я как подводный наблюдатель очень хорошо знаю этот аспект проблемы. Пока ты что-то не увидел своими глазами, ты не можешь говорить о том, что ты это явление изучил. Огромное количество открытий в нашей науке за последние десятилетия произошли именно в сфере, когда мы имели какое-то представление вслепую, а потом оказывались на дне в этих условиях, видели эту “картину жизни” своими глазами и наши представления менялись. Если бы меня раньше спросили (о том, какой процент дна океана человек видел своими глазами — ред.), я бы сказал где-то 1%. Оказалось, одна тысячная процента. И меня эта цифра поразила», — сказал Гебрук.