В МВД рассказали, кого чаще всего обманывают мошенники под видом соцработников

Жертвами подобных преступлений становятся в основном пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в ведомстве.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Граждане пожилого возраста, а также люди с ограниченными возможностями здоровья чаще всего становятся жертвами мошенников, выступающих от имени социальных работников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

«Наиболее уязвимыми и часто становящимися жертвами подобных преступлений являются граждане пожилого возраста, а также люди с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в социальной поддержке», — сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что к группе риска также относятся жители отдаленных и сельских поселений, где доступ к оперативному информированию и консультациям официальных органов может быть затруднен. «Мошенники активно используют доверие этих категорий граждан к государственным социальным институтам и их не всегда полную осведомленность о процедурах получения реальной помощи», — сказали в ведомстве.