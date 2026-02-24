Аэропорт Толмачево столкнулся с отменой и задержкой прибывающих рейсов

В новосибирском аэропорту Толмачево утром 24 февраля отменили два рейса и задержали еще пять. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
Отменили вылет самолета авиакомпании «Победа» по маршруту Новосибирск — Москва (Шереметьево). Рейс DP 6526 должен был отправиться в 07:50. Кроме того, отменили прибытие рейса S7 5238 из Хабаровска. Самолет ожидали в Новосибирске в 11:25.
Сильнее всего задержали прибытие бортов из Сочи. Самолет S7 5102 должен был прилететь еще в 01:40, но теперь его ждут только к 19:15. Рейс FV 6641 из Сочи вместо 06:00 прибудет в 23:14.
Также задерживается прибытие рейсов из Москвы (Домодедово), Южно-Сахалинска и Мирного. Так, самолет S7 2513 из столицы прилетит в 08:45 вместо 07:10, а рейс из Мирного S7 5244 перенесен с 12:10 на 14:05. Рейс S7 5258 из Южно-Сахалинска прибудет в 12:05 вместо 12:00.