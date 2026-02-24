Ричмонд
Женская сборная США по хоккею отказалась встречаться с Трампом

Американки выиграли олимпийский турнир в Италии.

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Женская сборная США по хоккею отклонила приглашение Дональда Трампа на обращение президента к Конгрессу о положении дел в стране. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя Федерации хоккея США.

Трамп пригласил на мероприятие мужскую и женскую хоккейные сборные США после того, как обе завоевали золотые медали Олимпиады. Американские команды в финальных матчах с одинаковым счетом 2:1 в овертайме обыграли представителей Канады.

«Мы искренне благодарны за приглашение, направленное нашей женской сборной США по хоккею, завоевавшей золотую медаль, и высоко ценим признание их выдающегося достижения, — заявил представитель Федерации хоккея США. — В связи со сроками и ранее запланированными академическими и профессиональными обязательствами после Игр, спортсменки не смогут принять участие. Для них большая честь быть включенными в этот список, и они благодарны за признание».

Женская сборная США в третий раз выиграла Олимпиаду. Ранее американские хоккеистки побеждали в 1998 и 2018 годах.

