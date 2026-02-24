Женская сборная США по хоккею отказалась встречаться с Трампом

«Мы искренне благодарны за приглашение, направленное нашей женской сборной США по хоккею, завоевавшей золотую медаль, и высоко ценим признание их выдающегося достижения, — заявил представитель Федерации хоккея США. — В связи со сроками и ранее запланированными академическими и профессиональными обязательствами после Игр, спортсменки не смогут принять участие. Для них большая честь быть включенными в этот список, и они благодарны за признание».