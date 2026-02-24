Эксперт Елиашевич: пост не является диетой для быстрого похудения

Великий пост — самый строгий и долгий из постов православного христианства — начинается в понедельник. Вместе со Страстной седмицей (неделей) он продлится почти 50 дней и завершится 12 апреля празднованием Пасхи, или Воскресения Христова. На всем его протяжении рыбу, согласно уставу, разрешается есть только в праздники Благовещения и Входа Господня в Иерусалим, а рыбную икру — в Лазареву субботу. При этом в церкви отмечают, что каждый верующий может определить свою меру поста вместе со своим духовным наставником или врачом, исходя из своего здоровья и жизненных обстоятельств.