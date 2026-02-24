Эксперт Елиашевич: пост не является диетой для быстрого похудения

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Питание в период Великого поста может стать точкой на пути к оздоровлению и нормализации массы тела, но не стоит путать такой способ с диетой для быстрого похудения. Об этом сообщила ТАСС руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич.
«Питание в период Великого поста может стать для многих отправной точкой на пути к оздоровлению и нормализации массы тела. Однако крайне важно сделать акцент на ключевом принципе: пост не является диетой для быстрого похудения. Если же подойти к этому времени грамотно, растительная модель питания способна мягко и эффективно помочь в снижении веса, особенно при контроле со стороны специалистов», — сказала она.
Эксперт уточнила, что основой постного рациона должно стать цельное и разнообразное питание, речь идет о качественной замене продуктов животного происхождения. Упор лучше сделать на крупы, такие как гречка, бурый нешлифованный рис, перловка, кукурузная крупа, булгур. Необходимы и богатые белком бобовые, например, чечевица, нут и фасоль.
«Ваш стол должен изобиловать всевозможными овощами и фруктами, а также полезными жирами из орехов, семян и нерафинированных растительных масел. При этом очень важно сознательно избегать так называемых “пустых” постных продуктов. К ним относится выпечка на маргарине, сладости с обилием сахара и продукты из белой рафинированной муки (батон, сушки, пряники). Они не несут пользы и могут способствовать набору веса даже без скоромных ингредиентов», — уточнила она.
Для стабильного чувства сытости и поддержания энергии в течение дня крайне важен правильный баланс питательных веществ. Каждый основной прием пищи должен по возможности включать в себя источник растительного белка, полезных жиров и сложных углеводов. Такая сбалансированная комбинация надолго насыщает, стабилизирует уровень сахара в крови и предотвращает возможные срывы. Например, отличным выбором станет салат из отварной чечевицы со свежими овощами, приправленный 1 столовой ложкой льняного масла в сочетании с порцией цельнозерновой каши, посоветовала эксперт.
По ее словам, особое внимание необходимо уделить правильному питьевому режиму. Регулярное употребление 1,5−2 литров жидкости в день является обязательным условием. Это поддерживает нормальный обмен веществ, помогает контролировать аппетит. «Также старайтесь придерживаться регулярного режима питания без долгих перерывов и обязательно практиковать осознанное, неспешное употребление пищи», — подчеркнула Елиашевич.
Великий пост.
Великий пост — самый строгий и долгий из постов православного христианства — начинается в понедельник. Вместе со Страстной седмицей (неделей) он продлится почти 50 дней и завершится 12 апреля празднованием Пасхи, или Воскресения Христова. На всем его протяжении рыбу, согласно уставу, разрешается есть только в праздники Благовещения и Входа Господня в Иерусалим, а рыбную икру — в Лазареву субботу. При этом в церкви отмечают, что каждый верующий может определить свою меру поста вместе со своим духовным наставником или врачом, исходя из своего здоровья и жизненных обстоятельств.