С выдающимся ученым-физиком Айсултаном Калыбаевым простились в Алматы (видео)

С именем Калыбаева связаны значительные успехи нашей страны в области исследования космоса. В середине 90-х годов он возглавлял Национальное аэрокосмическое агентство и лично курировал программу двух полетов на орбитальную станцию «Мир» казахстанского космонавта Талгата Мусабаева. Калыбаев написал более 100 научных трудов и получил более 30 авторских свидетельств и патентов. Он был почетным профессором многих международных научных организаций и учебных заведений.
Проститься с академиком Калыбаевым пришли его коллеги, друзья, те, кто лично знал и работал с учёным. Академик Айсултан Калыбаев был уникальным учёным. Его основная специальность связана с небесной механикой и динамикой космического полёта. Калыбаев — выпускник физического факультета Казахского национального университета.
Первую диссертацию учёный защитил в 1979 году — она была посвящена исследованию движения земных полюсов. Позже, в 80-х годах, он работал над решением сложной научной задачи — повышением эффективности ракетных двигателей, реактивных и других видов силовых установок.
«В советское время многие его работы имели двойное назначение, в том числе в военно-промышленном комплексе. Поэтому работы были закрыты. А теперь, когда Казахстан стал независимым государством, он объявил, что все свои работы посвящает родному Казахстану», — рассказал государственный деятель Крымбек Кушербаев.
Наибольшую известность Айсултан Калыбаев получил в 90-х годах, когда стал руководителем Национального аэрокосмического агентства. Во многом благодаря усилиям ученого удалось сохранить и перезапустить уникальные объекты космодрома «Байконур». Калыбаев дважды — в 1994 и 1998 годах — курировал казахстанскую программу научных экспериментов в космосе. Её на орбитальной станции «Мир» успешно реализовал Талгат Мусабаев.
«У Айсултана было одно хорошее качество — он всегда стремился к новаторству. Куда бы он ни приходил, он искал большую науку. У него было много статей, книг и много учеников. Это был специалист очень высокого уровня», — поделился академик, доктор физико-математических наук Тынысбек Калменов.
Талант академика Калыбаева проявился во многих сферах прикладной физики. Широко известны его исследования в области нефтедобычи. В частности, учёный разработал и применил методы повышения нефтеотдачи пластов, а также технологии холодной молекулярной сборки нефтепродуктов.
Айсултан Калыбаев — автор серьёзных работ в области математики, нанотехнологий и оборонной промышленности. Вклад Айсултана Калыбаева в развитие науки высоко оценили его коллеги из разных стран мира. Он — академик Международной инженерной академии, Французской академии космических наук, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского. Калыбаев — почётный профессор многих крупных университетов мира.