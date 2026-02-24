ДТП нарушили графики движения автобусов во Владивостоке

Отметим, что сейчас ещё одна авария создаёт помехи транспорту в Первомайском районе — ДТП частично заблокировало трассу на Русский остров в районе остановки «Катерная», затор тянется со стороны «Зелёного острова», так что в движении автобусов на Русский остров и Патрокл также ожидаются перебои. Причём один из участников аварии на Катерной — также рейсовый автобус. Номер маршрута пока неизвестен, судя по типу машины — это либо 15-й, либо 77-й автобус.