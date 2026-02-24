ДТП нарушили графики движения автобусов во Владивостоке

Так, на конечной остановке маршрута № 43 «Больница ДВНЦ» примерно с 08:10 стояло три автобуса (из четырёх, которые должны работать на линии по условиям контракта), отправления первого из них пассажирам пришлось ожидать более получаса.
Жители Эгершельда около получаса ожидали автобусы в сторону Второй Речки — № 59 или № 60, перебои начались ближе к 9 часам.
Отметим, что это проблемы не у конкретного перевозчика — вышеупомянутые маршруты обслуживают разные автотранспортные предприятия (№ 43 — «Каслар», № 59 — «ВладАвто», № 60 — «РосТранс»).
По словам очевидцев, сегодня препятствовали дорожному движению дорожно-транспортные происшествия. Потоку машин, движущихся в центр со стороны Второй Речки, мешала автоавария на Некрасовском путепроводе. Очевидцы говорят о массовом ДТП с участием двух легковых автомобилей и спецтранспорта службы скорой помощи. Затор усугубляли водители в соседних полосах движения, которые притормаживали, чтобы рассмотреть аварию.
Отметим, что сейчас ещё одна авария создаёт помехи транспорту в Первомайском районе — ДТП частично заблокировало трассу на Русский остров в районе остановки «Катерная», затор тянется со стороны «Зелёного острова», так что в движении автобусов на Русский остров и Патрокл также ожидаются перебои. Причём один из участников аварии на Катерной — также рейсовый автобус. Номер маршрута пока неизвестен, судя по типу машины — это либо 15-й, либо 77-й автобус.