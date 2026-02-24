Ричмонд
В Новосибирске ищут передержку для двух десятков животных: 18 лет без хозяйки, суды и больные коты

НОВОСИБИРСК, 24 февраля, ФедералПресс. В Новосибирске волонтеры пытаются решить судьбу более двадцати кошек, которые на протяжении многих лет фактически безнадзорно живут в одной из квартир многоквартирного дома на улице Лазурной. История тянется почти два десятилетия: первоначальная владелица, приютившая животных, скончалась еще 18 лет назад. С тех пор ответственность за питомцев легла на ее пожилую родственницу, которая вступила в наследство. Сама женщина в злополучной квартире не проживает и, в силу возраста и состояния здоровья, не в состоянии обеспечить должный уход за двумя десятками котов, однако бросать их на произвол судьбы отказывается.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Такое положение дел вызвало острое недовольство соседей по многоэтажке, которые инициировали судебное разбирательство против владелицы жилплощади. Зоозащитники всерьез опасаются, что итогом разбирательства может стать изъятие квартиры, что неминуемо выгонит животных на улицу, передает «КП — Новосибирск».

Как рассказала представительница группы волонтеров, спасающих животных, ситуация усугубляется не только юридическими проблемами, но и тяжелым состоянием здоровья питомцев. Часть кошек уже удалось пристроить, однако поиск новых владельцев для остальных идет с трудом. По ее словам, многолетняя жизнь в замкнутом пространстве и близкородственное скрещивание привели к тому, что у многих животных диагностированы врожденные патологии.

Волонтер пояснила, что среди кошек годами циркулировали такие инфекции, как герпес и кальцивирус. Ветеринары, осмотревшие животных, настаивали на серьезном лечении, которое включало бы курс специальной сыворотки и последующую двукратную вакцинацию с определенным интервалом.

Ситуация с лечением осложнялась тем, что транспортировка каждой кошки в клинику по отдельности могла бы стать для них фатальной. Специалисты предупредили защитников животных, что стресс от поездок способен спровоцировать резкое и тяжелое обострение хронических недугов. В итоге было принято решение о выезде ветеринара на дом.

К сожалению, несмотря на все усилия волонтеров и врачей, нескольких взрослых кошек спасти не удалось. Причинами их гибели стали как инфекционные заболевания, так и генетические мутации. Зоозащитница отметила, что, хотя рацион животных и был улучшен, их организмы оказались слишком ослаблены, а возможность провести полноценное обследование каждого питомца отсутствует.

Последствия вирусных инфекций продолжают сказываться даже на тех кошках, кому повезло найти хозяев. Например, у одного из спасенных котов по кличке Милкис на фоне герпеса возникло серьезное воспаление глаза. Как уточнили волонтеры, питомцу уже сделали операцию, и сейчас он проходит курс послеоперационной терапии.

