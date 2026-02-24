В Новосибирске ищут передержку для двух десятков животных: 18 лет без хозяйки, суды и больные коты

Такое положение дел вызвало острое недовольство соседей по многоэтажке, которые инициировали судебное разбирательство против владелицы жилплощади. Зоозащитники всерьез опасаются, что итогом разбирательства может стать изъятие квартиры, что неминуемо выгонит животных на улицу, передает «КП — Новосибирск».
Как рассказала представительница группы волонтеров, спасающих животных, ситуация усугубляется не только юридическими проблемами, но и тяжелым состоянием здоровья питомцев. Часть кошек уже удалось пристроить, однако поиск новых владельцев для остальных идет с трудом. По ее словам, многолетняя жизнь в замкнутом пространстве и близкородственное скрещивание привели к тому, что у многих животных диагностированы врожденные патологии.
Волонтер пояснила, что среди кошек годами циркулировали такие инфекции, как герпес и кальцивирус. Ветеринары, осмотревшие животных, настаивали на серьезном лечении, которое включало бы курс специальной сыворотки и последующую двукратную вакцинацию с определенным интервалом.
Ситуация с лечением осложнялась тем, что транспортировка каждой кошки в клинику по отдельности могла бы стать для них фатальной. Специалисты предупредили защитников животных, что стресс от поездок способен спровоцировать резкое и тяжелое обострение хронических недугов. В итоге было принято решение о выезде ветеринара на дом.
К сожалению, несмотря на все усилия волонтеров и врачей, нескольких взрослых кошек спасти не удалось. Причинами их гибели стали как инфекционные заболевания, так и генетические мутации. Зоозащитница отметила, что, хотя рацион животных и был улучшен, их организмы оказались слишком ослаблены, а возможность провести полноценное обследование каждого питомца отсутствует.
Последствия вирусных инфекций продолжают сказываться даже на тех кошках, кому повезло найти хозяев. Например, у одного из спасенных котов по кличке Милкис на фоне герпеса возникло серьезное воспаление глаза. Как уточнили волонтеры, питомцу уже сделали операцию, и сейчас он проходит курс послеоперационной терапии.
