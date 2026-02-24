В Новосибирске ищут передержку для двух десятков животных: 18 лет без хозяйки, суды и больные коты

НОВОСИБИРСК, 24 февраля, ФедералПресс. В Новосибирске волонтеры пытаются решить судьбу более двадцати кошек, которые на протяжении многих лет фактически безнадзорно живут в одной из квартир многоквартирного дома на улице Лазурной. История тянется почти два десятилетия: первоначальная владелица, приютившая животных, скончалась еще 18 лет назад. С тех пор ответственность за питомцев легла на ее пожилую родственницу, которая вступила в наследство. Сама женщина в злополучной квартире не проживает и, в силу возраста и состояния здоровья, не в состоянии обеспечить должный уход за двумя десятками котов, однако бросать их на произвол судьбы отказывается.