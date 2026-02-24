Ричмонд
В Совфеде рассказали об условиях назначения страховой пенсии

РИА Новости: выплаты работающим и неработающим пенсионерам назначают одинаково.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Условия назначения страховой пенсии по старости для работающих и неработающих пенсионеров одинаковые, пенсия обеих категорий граждан также индексируется, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

«Для работающих и неработающих пенсионеров условия назначения страховой пенсии по старости одинаковые», — сказала Мельникова.

Сенатор отметила, что ежегодно пенсионерам производится индексация страховых пенсий, а с 2025 года индексация возобновлена и работающим пенсионерам. Она напомнила, что последняя индексация произошла 1 января 2026 года.

«Неработающим пенсионерам страховая часть пенсии и фиксированная выплата проиндексированы с 1 января 2026 года на 7,6%. Работающим пенсионерам размер индексации (7,6%) производится от “расчетной” суммы пенсии (которую они получили бы, не работая) и сумма расчетной индексации прибавляется к текущей фактической пенсии. Работающим пенсионерам также сохраняется ежегодный перерасчет в августе за счет страховых взносов, уплаченных за предыдущий год (максимум три пенсионных балла)», — пояснила парламентарий.