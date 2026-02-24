Священник Клюев заявил, что видеоигры мешают духовному сосредоточению

«Да, конечно. Во время поста для нас ключевым является упражнение в трезвении и духовном бодрствовании, именно к ним нас призывает Господь. Трезвение, как комплексная добродетель, предполагает внимательный контроль над тем, что завладевает нашим умом, тем, какие мысли в него приходят, какие чувства овладевают нашим сердцем и какие поступки мы совершаем вследствие этого. И, естественно, это игровое развлечение, в особенности если оно связано с лудоманией, прямо противоположно трезвому состоянию души и бодрствованию духа», — сказал он, отвечая на вопрос о необходимости отказа от видеоигр на период Великого поста.