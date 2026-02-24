Священник Клюев заявил, что видеоигры мешают духовному сосредоточению

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Компьютерные игры не позволяют человеку контролировать свое душевное состояние и держаться духовной трезвости, из-за чего в период Великого поста их лучше отложить. Об этом ТАСС рассказал председатель Межрегионального общественного движения в защиту семьи, отцовства, материнства и детства «Православный родительский комитет» священник Вячеслав Клюев.
«Да, конечно. Во время поста для нас ключевым является упражнение в трезвении и духовном бодрствовании, именно к ним нас призывает Господь. Трезвение, как комплексная добродетель, предполагает внимательный контроль над тем, что завладевает нашим умом, тем, какие мысли в него приходят, какие чувства овладевают нашим сердцем и какие поступки мы совершаем вследствие этого. И, естественно, это игровое развлечение, в особенности если оно связано с лудоманией, прямо противоположно трезвому состоянию души и бодрствованию духа», — сказал он, отвечая на вопрос о необходимости отказа от видеоигр на период Великого поста.
По его словам, карточные игры недопустимы для православных христиан не только в пост, но и в любое время. «Символика [игральных] карт основана на символике страданий Иисуса Христа. Орудия казни Спасителя в принципе не могут становиться элементами каких бы то ни было игр», — подчеркнул священник.
«А иной игровой морок хотя бы на период поста, безусловно, нужно постараться изжить из себя», — заключил отец Вячеслав.
Православные христиане в понедельник вступили в Великий пост — самый строгий и долгий из постов церковного года. Вместе со Страстной седмицей (неделей) он продлится почти 50 дней и завершится 12 апреля празднованием Пасхи, или Воскресения Христова.