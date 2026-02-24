Гуменник назвал невообразимым результатом победу Шайдорова на Олимпиаде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Победа казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова в олимпийском турнире в мужском одиночном катании является невообразимым результатом. Такое мнение журналистам высказал российский фигурист Петр Гуменник.
Шайдоров после короткой программы занимал пятое место, однако сумел одержать победу.
«Это было очень удивительно, результат невообразимый. Лучше всех откатал Миша Шайдоров, большой молодец. И в такой ситуации лидеры допустили ошибки, а он смог реализовать свою программу и по-максимуму использовал свой шанс. Мы немножко общались», — сказал Гуменник.
Шайдорову 21 год. Он тренируется под руководством олимпийского чемпиона 1994 года россиянина Алексея Урманова. Казахстанский спортсмен является серебряным призером чемпионата мира 2025 года.