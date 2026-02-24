Названы регионы с самой дешевой картошкой

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Самый дешевый картофель среди всех регионов России в январе был в Мордовии — 32 рубля за килограмм, следует из анализа РИА Новости данных статистики.
В тройку регионов с наиболее доступным картофелем также вошли Брянская область и Башкирия — 33 и 35 рублей соответственно. Чуть дороже картофель стоил в Пензенской области, где килограмм стоил в начале года 35,3 рубля, а также в Смоленской области — 35,4 рубля.
Жители Нижегородской области в среднем тратят 36,3 рубля за килограмм картофеля, а Чувашии и Курской области — по 36,4 рубля. Чуть дороже — 36,8 рубля — картошка обойдется в Омской области, в Марий Эл за нее попросят 37,2 рубля. Десятку регионов с самым доступным картофелем замыкает Костромская область с 37,4 рубля.
Килограмм картофеля в Москве стоит 54,6 рубля, в Санкт-Петербурге — 50,5 рубля.