СК: устроивший взрыв возле машины ДПС в Москве злоумышленник скончался на месте

Район происшествия оцеплен, движение вблизи вокзала частично ограничили. На место прибыли следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По данным экстренных служб, взрыв произошел непосредственно рядом с автомобилем. В служебной машине выбиты стекла, повреждены кузов и элементы салона. «Известия» сообщают, что взрывотехники направили к месту происшествия робот-сапер для проверки еще одного автомобиля ДПС, припаркованного рядом со взорвавшейся машиной. По данным издания, второй автомобиль не пострадал.