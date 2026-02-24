Женщина «отдала» свою квартиру 16 кошкам в Таразе: ее соседи требуют их выселить

«Когда я захожу в ванную комнату, здесь порой воняет сигаретами, хотя я сама не курю и дома никто не курит. А в большинстве случаев воняет вот этим запахом кошек, вот этой мочой. Получается, мне бы не особо хотелось заходить в свою ванную, умыться, почистить зубы и вот этот неприятный запах испытывать», — рассказала одна из жительниц дома.