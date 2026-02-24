Женщина «отдала» свою квартиру 16 кошкам в Таразе: ее соседи требуют их выселить

Уже больше года соседи пенсионерки Ирины Андреевой жалуются во все инстанции на кошек, которых та приютила у себя дома. Точнее, в однокомнатной квартире, где живут только усатые. Люди сетуют на антисанитарию в подъезде и жуткий запах, который, говорят, пробивается даже через несколько этажей.
«Когда я захожу в ванную комнату, здесь порой воняет сигаретами, хотя я сама не курю и дома никто не курит. А в большинстве случаев воняет вот этим запахом кошек, вот этой мочой. Получается, мне бы не особо хотелось заходить в свою ванную, умыться, почистить зубы и вот этот неприятный запах испытывать», — рассказала одна из жительниц дома.
По словам соседей, кошки живут в заточении и почти впроголодь. А хозяйка, уверяют, наведывается так редко, что те вроде бы даже едят друг друга. Неравнодушные вызывали полицию, чиновников, просили помощи у зоозащитников. Но ситуация не изменилась.
Противостояние любительницы кошек и ее соседей дошло даже до суда. Люди требовали выдворения животных. Однако суд встал на сторону пенсионерки. Своих подопечных Ирина Андреева знает по именам и показывает с любовью.
Сама женщина живет в другой квартире с матерью, почти рядом. Она уверяет: недоедает сама, но животные всегда сыты. И признаётся: еще в 2017-м приютила у себя брошенных на улице кем-то котят, а потом они как-то быстро расплодились. И выбрасывать опять на улицу уже жалко.
«У меня 16 кошек, из них один кот кастрированный, три — нет. Потому что жалко, они потом болеют. Сейчас в нашем городе же нет ограничений кошек», — заявила Ирина Андреева.
Оказалось, ни полиция, ни чиновники, ни даже суд не могут заставить пенсионерку выселить из многоквартирного дома кошек. Всё потому, что в Таразе нет нормы по количеству содержания животных. Правда, после многочисленных комиссий чиновники твердо решили поднять этот вопрос.
Самой пенсионерке сейчас грозят очередным штрафом. Прошлый — 85 тысяч — она заплатила за отсутствие прививок у животных. И пока все ждут решения депутатов, которые должны определить норму, таразцы, похоже, могут завести дома даже бегемота.