В парке Минного городка начали строить аттракционы: что точно появится в ближайшее время

«Наша команда постепенно готовит парк к летнему сезону. Мы распаковали огромную партию “новых впечатлений”, и теперь эти аттракционы ждут своего звездного часа», — написали в официальном телеграм-канале парка.
Посетителей ждут восемь новых развлечений: колесо обозрения, веревочный парк, призовые аттракционы, автогородок с электромобилями, батутный комплекс, катальная горка, «Микс» и «Ладья». Зона аттракционов будет расположена в верхней части парка со входом с улицы Баляева.
Особое внимание организаторы уделили самым маленьким гостям. Для них установят детский аттракцион «Розовые облака» — плавную длинную трассу протяженностью 78 метров и высотой 3,9 метра. За один заезд прокатиться смогут до 12 человек, скорость составит до 23 километров в час. Аттракцион оборудован современной системой питания и обеспечивает плавный ход.
Также недавно началась сборка веревочного парка с захватывающими маршрутами на высоте и разнообразными препятствиями. Посетителям предложат трассы разной сложности с безопасной страховкой на всем протяжении маршрута.
Администрация парка сообщила, что в пути находится еще одна партия аттракционов. Запуск первой очереди развлечений запланирован на ближайшее время.
