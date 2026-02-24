Ричмонд
В парке Минного городка начали строить аттракционы: что точно появится в ближайшее время

ВЛАДИВОСТОК, 24 февраля, ФедералПресс. В парке Минного городка начался монтаж первых аттракционов. В администрации парка рассказали, что появится в ближайшее время.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Наша команда постепенно готовит парк к летнему сезону. Мы распаковали огромную партию “новых впечатлений”, и теперь эти аттракционы ждут своего звездного часа», — написали в официальном телеграм-канале парка.

Посетителей ждут восемь новых развлечений: колесо обозрения, веревочный парк, призовые аттракционы, автогородок с электромобилями, батутный комплекс, катальная горка, «Микс» и «Ладья». Зона аттракционов будет расположена в верхней части парка со входом с улицы Баляева.

Особое внимание организаторы уделили самым маленьким гостям. Для них установят детский аттракцион «Розовые облака» — плавную длинную трассу протяженностью 78 метров и высотой 3,9 метра. За один заезд прокатиться смогут до 12 человек, скорость составит до 23 километров в час. Аттракцион оборудован современной системой питания и обеспечивает плавный ход.

Также недавно началась сборка веревочного парка с захватывающими маршрутами на высоте и разнообразными препятствиями. Посетителям предложат трассы разной сложности с безопасной страховкой на всем протяжении маршрута.

Администрация парка сообщила, что в пути находится еще одна партия аттракционов. Запуск первой очереди развлечений запланирован на ближайшее время.

Прочитать о том, как изменится парк в ближайшие пару лет, можно по ссылке.