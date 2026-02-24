Участок под детский сад и школу выделили в Первомайском районе Новосибирска

Речь идет об участке площадью 7 378 квадратных метров в границах улиц Павленко, Ольги Берггольц и Леонида Русских. На данной территории разрешено строительство объектов образования. В их число входят ясли, детские сады, гимназии, лицеи, школы, а также организации дополнительного образования. Участок располагается в окружении частного сектора и в настоящий момент свободен.