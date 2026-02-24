Ричмонд
Участок под детский сад и школу выделили в Первомайском районе Новосибирска

Мэрия Новосибирска подготовила постановление о проекте межевания территории в Первомайском районе. Соответствующий документ размещён на официальном городском портале правовой информации.

Речь идет об участке площадью 7 378 квадратных метров в границах улиц Павленко, Ольги Берггольц и Леонида Русских. На данной территории разрешено строительство объектов образования. В их число входят ясли, детские сады, гимназии, лицеи, школы, а также организации дополнительного образования. Участок располагается в окружении частного сектора и в настоящий момент свободен.

Помимо этого, документом предусмотрено формирование еще одного участка на пересечении улиц Одоевского и Ольги Берггольц. Его площадь составляет 1 100 квадратных метров. Данная территория отведена под строительство магазина.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске отказались от идеи сделать улицу Обскую односторонней.