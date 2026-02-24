Ричмонд
Аварию на ТМ-33 в Хабаровске устранили

Тепло и горячая вода возвращаются в квартиры горожан.

Источник: AmurMedia

Энергетики СП «Хабаровские тепловые сети» завершили ремонтные работы на участке ТМ-33 в Хабаровске. Об этом сообщает пресс-служба АО «ДГК».

В 10:00 началось заполнение трубопроводов теплоносителем. Тепло и горячая вода в зоне ограничения вернется в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Управляющие организации также должны проверить и открыть все задвижки в тепловых пунктах.

Всего к ремонтным работам на ТМ-33 привлекалось 12 единиц техники и 26 специалистов.

Напомним, авария на участке ТМ-33 произошла накануне, 23 февраля, около 8 утра. В зону отключения отопления и горячей воды попали 196 жилых домов по улицам Тихоокеанская, Бондаря, Даниловского, Шелеста, Фоломеева, Стрельникова, Уборевича, 40 домов частного сектора и 12 соцобъектов.