Минпросвещения РФ создаст для детских садов единый перечень игр и игрушек

Министерство просвещения РФ планирует разработать единый перечень игр и игрушек для детских садов, соответствующих традиционным российским ценностям и способствующих гармоничному развитию детей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
По его словам, такой системный подход позволит оснащать дошкольные учреждения по всей стране средствами обучения, которые знакомят детей с историческими деятелями России, культурными традициями, народными промыслами и достижениями страны.
Инициатива реализуется в рамках объявленного 2026 года Годом дошкольного образования, направленного на повышение качества воспитания, улучшение инфраструктуры детсадов и поддержку педагогов.
Ранее сообщалось, что Министерство просвещения Российской Федерации планирует подготовить методические рекомендации для родителей, воспитывающих дошкольников.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.