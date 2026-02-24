Ричмонд
Минпросвещения РФ создаст для детских садов единый перечень игр и игрушек

Министерство просвещения РФ планирует разработать единый перечень игр и игрушек для детских садов, соответствующих традиционным российским ценностям и способствующих гармоничному развитию детей.

Министерство просвещения РФ планирует разработать единый перечень игр и игрушек для детских садов, соответствующих традиционным российским ценностям и способствующих гармоничному развитию детей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, такой системный подход позволит оснащать дошкольные учреждения по всей стране средствами обучения, которые знакомят детей с историческими деятелями России, культурными традициями, народными промыслами и достижениями страны.

Инициатива реализуется в рамках объявленного 2026 года Годом дошкольного образования, направленного на повышение качества воспитания, улучшение инфраструктуры детсадов и поддержку педагогов.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения Российской Федерации планирует подготовить методические рекомендации для родителей, воспитывающих дошкольников.

