В Хабаровском крае из-за гололёда ограничено движение междугородних автобусов

В Хабаровском крае из-за гололеда сохраняются ограничения на ряде автомобильных дорог для движения пассажирских автобусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ограничено движение на федеральных трассах А-370 «Хабаровск — Владивосток» (с 33 по 240 км) и А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино» (с 34 по 533 км), а также «Подъезд к Комсомольску-на-Амуре» (с 0 по 179 км). 24 февраля с 8 утра снято ограничение на региональной автодороге «Комсомольск-на-Амуре — Амурск» (53 км).
— До окончания работ дорожных служб по расчистке полотна по возможности воздержитесь от поездок за пределы населенных пунктов, — предупреждают водителей в Госавтоинспекции Хабаровского края.
Несмотря на сложную дорожную обстановку, за сутки на дорогах края не произошло серьезных аварий. В регионе зафиксированы два дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.
Напомним, за год количество аварий на дорогах Хабаровского края снизилось на 4,8%.