В Хабаровском крае из-за гололёда ограничено движение междугородних автобусов

Ограничено движение на федеральных трассах А-370 «Хабаровск — Владивосток» (с 33 по 240 км) и А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино» (с 34 по 533 км), а также «Подъезд к Комсомольску-на-Амуре» (с 0 по 179 км). 24 февраля с 8 утра снято ограничение на региональной автодороге «Комсомольск-на-Амуре — Амурск» (53 км).