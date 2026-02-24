Ричмонд
Новосибирцам грозит штраф за несообщение в военкомат о переезде

За несообщение в военкомат о переезде теперь штрафуют на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В России, в том числе в Новосибирске, с 1 января 2026 года призывные мероприятия проходят круглый год. За несообщение в военкомат о переезде теперь штрафуют на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Владимир Путин подписал закон еще 4 ноября прошлого года. Документ вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Раньше ответственность за неуведомление военкомата о выезде с места жительства наступала только в призывные периоды. Теперь штрафы действуют весь год.

Нововведения связаны с изменением системы призыва. Медицинские осмотры, профотбор и заседания призывных комиссий теперь проводят постоянно, а не только весной и осенью. При этом отправляют новобранцев в войска по-прежнему два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.