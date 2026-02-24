Многодетные семьи Владивостока жалуются на выдачу участков на скотомогильнике

А проблема есть. И большая. Дело в том, что Владивосток, несмотря на свой столичный статус в рамках не только Приморья, но и ДФО, по части полномочий и возможностей является обычным региональным городом. И существенная часть земли, на которой он расположен, муниципалитету по факту не принадлежит. Зато здесь много участков федеральных структур, например, министерства обороны, вузов и так далее. Плюс не стоит забывать, что город изначально строился как морская крепость, которая опиралась на сопки и скалы полуострова Муравьева-Амурского. На достаточно узкой полоске земли вдоль этого полуострова город и «размазан». Правда, есть еще острова, но мост пока построен только на остров Русский. Свою роль сыграл и хаос 90-х годов прошлого века. Сейчас мэрия постепенно возвращает в активы города участки, которые тогда были незаконно переданы или проданы за символические деньги.