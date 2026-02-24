Многодетные семьи Владивостока жалуются на выдачу участков на скотомогильнике

Скандальный участок располагается в селе Береговом, которое территориально хоть и относится к Владивостоку, но расположено на другой от центра города стороне Амурского залива. Связь с этим городским «анклавом», со всех сторон окруженным другим муниципалитетом, поддерживается только по морю — утром и вечером сюда ходит катер, да и то не каждый день. Дорога же в объезд залива займет не один час. Так что это село считается в городе хорошим местом для дачи, но не для постоянного проживания.
«Я знаю, что в селе Береговом продается несколько квартир и домов, однако объявления висят без движения годами, — сообщила риелтор Екатерина Павлова. — Если мы и занимаемся недвижимостью и земельными участками там, то без особой надежды, что покупатель когда-нибудь найдется. Цены на жилье здесь скорее символические. Но, честно говоря, я никогда не слышала, что в Береговом что-то удалось продать. Возможно, сделки были в частном порядке, без привлечения агентств».
Но, казалось бы, дареному участку в кадастровый номер смотреть не стоит. Однако новоиспеченные обладатели земли и в кадастр глянули, а кто-то и на место потенциальной «латифундии» съездил.
Выяснилось, что в селе, расположенном в 130 километрах от столицы края, если мерить по трассе, инфраструктура оставляет желать лучшего. Так, детский сад был закрыт более 30 лет назад, а действующая школа — малокомплектная со всеми вытекающими из этого проблемами с обучением нескольких десятков учеников.
В какой-то момент по социальным сетям начала гулять информация, что на участке, который поделили между многодетными, в довесок ко всем вышеназванных страстям, располагался еще и скотомогильник.
Естественно, такая новость начала муссироваться в соцсетях. На эти сообщения, в свою очередь, обратили внимание следственные органы. К тому же семьи, с которыми связались следователи, сообщили, что их обращения в различные инстанции результатов не дали.
Однако пока не дал результатов и поиск скотомогильника. В органах муниципалитета об этом ничего не знают. Но также нет никакой информации об источнике слуха и у представителей семей, которые получили участки в Береговом.
«О скотомогильнике я узнала совсем недавно. Откуда появились эти сведения, не знаю, но видела сообщение в мессенджере. По сути, я знала, что там нет коммуникаций и земля абсолютно непригодна для строительства. Эта территория болотистая и, как мне кажется, не предназначена для жилья», — сообщила многодетная мать Дарья Нечитайло.
«В первый раз слышу о скотомогильнике. Насколько мне известно, мой участок находится рядом с территорией для накопления твердых бытовых отходов. Я написала запрос в администрацию города. Они ответили, что никаких работ там не проводилось и не планируется», — рассказала еще одна мать Екатерина Никитина.
То есть слух о скотомогильнике пока никак не подтверждается. Есть подозрение, что его могли пустить только для того, чтобы обострить ситуацию вокруг скандального участка. Дескать, тогда точно обратят внимание на проблему.
А проблема есть. И большая. Дело в том, что Владивосток, несмотря на свой столичный статус в рамках не только Приморья, но и ДФО, по части полномочий и возможностей является обычным региональным городом. И существенная часть земли, на которой он расположен, муниципалитету по факту не принадлежит. Зато здесь много участков федеральных структур, например, министерства обороны, вузов и так далее. Плюс не стоит забывать, что город изначально строился как морская крепость, которая опиралась на сопки и скалы полуострова Муравьева-Амурского. На достаточно узкой полоске земли вдоль этого полуострова город и «размазан». Правда, есть еще острова, но мост пока построен только на остров Русский. Свою роль сыграл и хаос 90-х годов прошлого века. Сейчас мэрия постепенно возвращает в активы города участки, которые тогда были незаконно переданы или проданы за символические деньги.
Поэтому свободных земель, тем более муниципальных, в городе большой дефицит. Вот и приходится «селить» многодетные семьи на далеких окраинах. Правда, существует денежная компенсация от мэрии для тех, кто от получения участка отказался. В прошлом году сумма выплаты увеличилась с 600 тысяч до 1,082 миллиона рублей. Конечно, ни квартиру, ни дом на эти деньги во Владивостоке не купишь, но в складывающейся непростой ситуации с землей для многих семей, да и для муниципалитета — это оптимальных выход.
Известно, что следственные органы СК России по Приморскому краю по обстоятельствам предоставления земли в Береговом сейчас проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Конечно, найти крайнего можно, но ситуация со свободной землей от этого не улучшится. Поэтому власти буквально молятся на город Спутник, начало строительства которого запланировано на ближайшие годы близ Владивостока. Возможно, тогда можно будет предлагать многодетным семьям положенные им по закону участки в городских условиях, но уже за пределами существующих границ муниципалитета. Или в новых его границах.