Новые правила обучения введут в автошколах Новосибирска с 1 марта

В России, в том числе в Новосибирске, с 1 марта 2026 года начинают действовать новые правила обучения в автошколах. Количество часов практики для категории «B» увеличат, а теорию можно будет проходить дистанционно. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.
Приказ Минпросвещения будет действовать шесть лет, до 2032 года. Отрабатывать навыки вождения теперь разрешат не только на учебных площадках, но и на территориях автопредприятий. Для получения новой категории не нужно проходить полный курс, достаточно освоить дополнительные модули.
Полностью переработали курс по оказанию первой помощи при ДТП. В теорию добавили правила общения с водителями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Также курсантам расскажут, как пользоваться электронными документами — цифровыми правами и полисом ОСАГО.