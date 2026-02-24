Новые правила обучения введут в автошколах Новосибирска с 1 марта

В России, в том числе в Новосибирске, с 1 марта 2026 года начинают действовать новые правила обучения в автошколах. Количество часов практики для категории «B» увеличат, а теорию можно будет проходить дистанционно. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.