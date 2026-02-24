В Приморье начали расчищать реку Черниговка, чтобы снизить риск паводков

Как напоминают в правительстве Приморья, за последние два года техника агентства по мелиорации и гидротехническим сооружениям и министерства по делам ГО и ЧС края расчистила в регионе около 300 километров русел рек и других водных объектов. По оценке чиновников, это помогло обезопасить тысячи жителей населённых пунктов, которые раньше регулярно оказывались в зоне подтопления.