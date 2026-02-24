В Приморье начали расчищать реку Черниговка, чтобы снизить риск паводков

Агентство по мелиорации и гидротехническим сооружениям Приморского края начало расчищать русло реки Черниговка в Черниговском округе, чтобы снизить риск паводков для местных жителей. По данным правительства региона, на участок уже зашёл тяжёлый экскаватор. Работы идут на отрезке протяжённостью около километра.
Подрядчики планируют убрать донные отложения и укрепить берега, чтобы вода во время сильных дождей и паводков не выходила к жилым домам. Одновременно специалисты агентства продолжают расчистку и берегоукрепление на реке Белая в Партизанске, где также очищают и углубляют дно.
Ещё один объект — река Дачная в Арсеньеве, где завершают расчистку русла. Власти подчёркивают, что эти работы входят в общий план защиты приморских городов и сёл от наводнений.
Как напоминают в правительстве Приморья, за последние два года техника агентства по мелиорации и гидротехническим сооружениям и министерства по делам ГО и ЧС края расчистила в регионе около 300 километров русел рек и других водных объектов. По оценке чиновников, это помогло обезопасить тысячи жителей населённых пунктов, которые раньше регулярно оказывались в зоне подтопления.
Созданный в крае парк спецтехники, в том числе земснаряды, по данным региональных властей, способен работать почти на любых реках и водоёмах и при необходимости может оперативно перебрасываться в разные муниципалитеты.