ПАО «ДЭК» напоминает способы передачи показаний приборов учёта

— с помощью сервиса «Передача показаний через Голосовой помощник Яндекс. Алиса». Чтобы воспользоваться сервисом необходимо произнести команду голосовому помощнику: «Алиса, запусти навык ДЭК РусГидро» (при введении текстовой команды нужно написать её в командной строке). После приветствия Алисы произнести: «Передать показания» (или выбрать «Передача показаний» в текстовом поле). Далее действовать по подсказкам голосового помощника.