ПАО «ДЭК» напоминает способы передачи показаний приборов учёта

Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») напоминает: с 20 по 25 февраля клиентам компании необходимо передать показания счетчиков. От этих данных будет зависеть точность начислений в квитанциях. Дистанционные сервисы компании для передачи показаний работают в круглосуточном режиме, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
ПАО «ДЭК» предлагает воспользоваться одним из дистанционных способов, для этого необходим доступ в Интернет или мобильная связь:
— в Личном кабинете на сайте ДЭК;
— в мобильном приложении;
— онлайн без регистрации на официальном сайте ДЭК;
— с помощью сервиса «Передача показаний через Голосовой помощник Яндекс. Алиса». Чтобы воспользоваться сервисом необходимо произнести команду голосовому помощнику: «Алиса, запусти навык ДЭК РусГидро» (при введении текстовой команды нужно написать её в командной строке). После приветствия Алисы произнести: «Передать показания» (или выбрать «Передача показаний» в текстовом поле). Далее действовать по подсказкам голосового помощника.
— по телефону Единого контактного центра ПАО «ДЭК»: 8 (800) 234‑77‑77;
— через автоматизированный сервис приема показаний;
— через оператора Единого контактного центра: с понедельника по пятницу с 9−00 до 19−00ч., в субботу с 9−00 до 17−00ч. (в период приема показаний);
— электронным сообщением на адрес info@khab.dvec.ru;
— через SMS-сообщение на номер телефона +7−924−411−44−55.
формат передачи показаний: ЛС#ПУ#показания[#показания2], где.
ЛС — № лицевого счета, ПУ — № прибора учета ГВС или эл/э, показания — показания однотарифного прибора учета или показание День, все цифры до запятой на приборе учета, показания2 — показание НОЧЬ для двухтарифного прибора учета);
— на портале ГИС ЖКХ в мобильном приложении «Госуслуги Дом».
Более подробно со способами передачи показаний можно ознакомиться на сайте ДЭК.
Регулярная передача показаний необходима, чтобы избежать образования долга и возможного введения ограничений. Если на время отсутствия собственника жилья, потребления ресурсов нет, следует передавать показания, равные предыдущему месяцу. В случае если показания ИПУ не передаются, то согласно действующему законодательству, расчёт платы производится исходя из среднемесячного потребления.
