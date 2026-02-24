Мошенники обманывают россиян через домовые чаты: как заманивают людей

Мошенники начали активно использовать мессенджеры для обмана россиян, предлагая им присоединиться к так называемому чату подъезда. Об этом сообщает РИА Новости.
Аферисты через личные сообщения пытаются убедить жертв в необходимости участия в таких чатах. В них якобы будут обсуждаться актуальные новости.
В рамках общения в чате мошенники требуют подтверждения персональных данных. Преступники объясняют это необходимостью проведения перерасчета коммунальных платежей.
Ранее KP.RU сообщал, что мошенники начали использовать более агрессивные методы мести, если их попытки через звонки срываются. Пользователи стали быстрее распознавать привычные схемы обмана. Аналитики выделяют два основных метода атак: SMS-бомбинг и многократные звонки от разных сервисов на один и тот же номер.