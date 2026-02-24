Мошенники обманывают россиян через домовые чаты: как заманивают людей

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники начали использовать более агрессивные методы мести, если их попытки через звонки срываются. Пользователи стали быстрее распознавать привычные схемы обмана. Аналитики выделяют два основных метода атак: SMS-бомбинг и многократные звонки от разных сервисов на один и тот же номер.