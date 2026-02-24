Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения хочет создать перечень разрешенных игрушек для детсадов

В России намерены разработать перечень рекомендованных для детсадов игрушек, отвечающих традиционным ценностям.

Источник: Комсомольская правда

Министерство просвещения РФ намерено разработать перечень рекомендованных для дошкольных учреждений игр и игрушек. По словам министра Сергея Кравцова, они будут отвечать традиционным ценностям страны и способствовать гармоничному развитию ребенка.

«Планируется сформировать системный подход к оснащению детских садов по всей стране. Определить минимальный перечень средств обучения и воспитания», — сказал глава ведомства в разговоре с РИА Новости.

По словам Кравцова, через подобные игры дети смогут узнавать о российских исторических деятелях, традициях, народных художественных промыслах и успехах государства.

По сообщению Минпросвещения, в России также начнут действие рекомендации по воспитанию детей.

Немногим ранее Минпросвещения заявило, что стандарт работы детских садов в России может измениться.