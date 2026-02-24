Минпросвещения хочет создать перечень разрешенных игрушек для детсадов

Министерство просвещения РФ намерено разработать перечень рекомендованных для дошкольных учреждений игр и игрушек. По словам министра Сергея Кравцова, они будут отвечать традиционным ценностям страны и способствовать гармоничному развитию ребенка.
«Планируется сформировать системный подход к оснащению детских садов по всей стране. Определить минимальный перечень средств обучения и воспитания», — сказал глава ведомства в разговоре с РИА Новости.
По словам Кравцова, через подобные игры дети смогут узнавать о российских исторических деятелях, традициях, народных художественных промыслах и успехах государства.
По сообщению Минпросвещения, в России также начнут действие рекомендации по воспитанию детей.
Немногим ранее Минпросвещения заявило, что стандарт работы детских садов в России может измениться.