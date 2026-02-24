В Иркутской области февраль 2026 побил несколько температурных рекордов

Минувшая неделя в Иркутской области запомнятся аномальным теплом. В регион пришел мощный циклон, который принес не только рекордные температуры, но даже февральские дожди. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
— 17 февраля в Иркутске воздух прогрелся до +3,6 градуса, побив рекорд 1894 года (+2,2). 18 февраля на западе области прошли редкие для этого времени дожди, а ночью температура там впервые поднялась выше нуля. Самый впечатляющий скачок случился 19 февраля. В областном центре столбик термометра показал почти +14 градусов, — рассказывают синоптики.
Это более чем вдвое выше предыдущего рекорда для этого дня (+5,7 в 2001-м) и на четыре градуса превысило абсолютный февральский максимум, который держался с 1987 года.
Такое тепло принес активный циклон с центром над севером области. В его теплом секторе среднесуточные температуры оказались выше нормы на 10−16 градусов. Увы, но продлилось это недолго. На неделе с 24 февраля по 1 марта вновь ожидаются морозы.
