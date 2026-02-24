Ричмонд
Временные ограничения введены в аэропорту Казани и Калуги

Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Казани и Калуги. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Казань. Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении. Кроме того, меры были сняты в авиагавани Саратова.

А ранее системы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в районе Северной стороны Севастополя. По предварительной информации, сбито 7 воздушных целей в районе Северной стороны над морем. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

